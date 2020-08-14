ديمبلي ينهي معاناة 260 يوما... ويستعد مع برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ

أنهى الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني معاناة الغياب لمدة 260 يوما عن المشاركة مع فريقه، لينال التصريح الطبي الذي يسمح له بالعودة للمشاركة مع الفريق.

حصل ديمبيلي على التصريح بعد مشاركته بصورة طبيعية في الحصة التدريبية المسائية الأخيرة الذي خاضها الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الجمعة 14 أغسطس/ آب، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الجناح الفرنسي تحت إمرة مدربه الإسباني كيكي سيتين، الذي أشار في تصريحاته إلى أنه قد يدفع به لعدة دقائق كمكافأة له على مجهوده المضاعف وتضحياته المبذولة ليكون حاضرا في لشبونة ومساندة زملائه، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

ومن المؤكد أن جناح برشلونة الشاب لن يتمكن من المشاركة في التشكيلة الأساسية لبرشلونة في المواجهة الأوروبية المرتقبة، إذ خاض اللاعب مع زملائه 8 حصص تدريبية فقط.

وانتظر الجناح الفرنسي هذه اللحظة منذ 260 يوما، فمنذ إصابته في 27 نوفمبر الماضي أمام بوروسيا دورتموند الألماني وهو بعيد تماما عن المشاركة ويخرج من إصابة ليدخل في الأخرى، علاوة على خضوعه لعملية جراحية.