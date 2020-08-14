ليفاندوفسكي يكشف دور زوجته في تألقه هذا الموسم

يعتبر روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ ، من أهم المهاجمين في العالم على مدار السنوات الماضية، بفضل السجل التهديفي المميز له بجميع المسابقات.

اللاعب تأثر بشكل كبير بالعمل مع يورغن كلوب في بوروسيا دورتموند، وبعدها في بايرن ميونخ مع بيب غوارديولا ونيكو كوفاتش وكارلو أنشيلوتي، وصولاً بهانز فليك المدرب الحالي للفريق، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

الأمر لا يعود فقط لهؤلاء، فبجانب النواحي التدريبية والرياضية، هناك زوجة اللاعب التي تمارس رياضة الكاراتيه وتعمل كخبيرة تغذية، حيث تساعده على الالتزام بالنظام الصحي الأنسب لأي لاعب.

التونة تعتبر من الأطباق الرئيسية في إفطار ليفاندوفسكي، بالإضافة للأطعمة التي تحتوي على البروتين أيام المباريات، وللتعافي بعدها يتناول الخضروات والأفوكادو.

وأما بالنسبة للمحظورات، فيمتنع اللاعب تماماً عن الجلوتين واللاكتوز، ويتناول فقط الأرز بلبن في الليالي التي تسبق المباريات، ويحرص على التدرب عدة ساعات في صالة الألعاب الرياضية مع ممارسة اليوغا.

جدير بالذكر أن صاحب الـ31 سنة، الذي يستعد لقيادة هجوم بايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الجمعة، ضد برشلونة، نجح في التسجيل 53 مرة في 44 مباراة مع النادي البافاري هذا الموسم بكل البطولات.