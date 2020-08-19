هدرسفيلد يكشف حقيقة بيع لاعبه رمضان صبحي لـ"بيراميدز"

قال ديفيد ثريلفول سيكيس، مدير التسويق والإعلام في نادي "هدرسفيلد تاون" في تصريحات لموقع "الكابتن"، إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع أي ناد بخصوص رمضان صبحي.

وأضاف أن النادي لن يتحدث مرة أخرى عن لاعبه رمضان صبحي في الوقت الحالي، حيث أن النادي يستعد لانطلاق الموسم الجديد بالفعل.

يشار إلى أن رمضان صبحي أبلغ إدارة "الأهلي" رفضه الانتقال لصفوفه بصفة دائمة، مبديا رغبته في اللعب ضمن صفوف نادي "بيراميدز".

ويلعب رمضان صبحي معارا للنادي الأهلي لمدة عام ونصف العام قادما من هدرسفيلد تاون.

وبدأ صبحي من ناشئ في النادي الأهلي، ولعب لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في فبراير/ شباط 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.

وفي يوليو/ تموز 2016، انضم إلى الفريق الإنجليزي "ستوك سيتي" في صفقة قدرت بـ 5 ملايين جنيه استرليني، وأمضى موسمين مع "ستوك سيتي" قبل أن ينضم إلى "هدرسفيلد تاون" في حزيران/ يونيو 2018.