السلطات اليونانية تقرر الإفراج عن قائد مانشستر يونايتد

قررت السلطات اليونانية الإفراج عن هاري ماغواير قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب احتجازه ليومين إثر مشاجرة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن لاعب منتخب إنجلترا سيرد على الاتهامات الموجهة إليه خلال الأسبوع المقبل.

ونقلا عن موقع محلي قالت صحيفة "إيثنوس" اليونانية، إن السلطات وجهت إلى ماغواير تهمة التشاجر وهي تعتبر جنحة في اليونان.

ويعني هذا إمكانية عدم مثول صاحب الـ27 عاما بشكل شخصي أمام المحكمة في 25 أغسطس/آب الجاري.

يذكر أن الإجراءات القانونية تمت في محكمة بجزيرة سيروس القريبة من ميكونوس.

BREAKING: Harry Maguire 'arrested in Greece' for 'attacking police in a fight.'https://t.co/GWHW6R4o8S — SPORTbible (@sportbible) August 21, 2020

وقال بيتروس فاسيلاكيس، وهو ضابط شرطة في المنطقة، إن ثلاثة أشخاص من الجنسية البريطانية بينهم لاعب كرة قدم تورطوا في شجار على الجزيرة.

وقام الثلاثة بلكم أفراد من شرطة الجزيرة متسببين لهم بإصابات طفيفة، كما أنهم متهمون أيضا بمقاومة عملية إيقافهم إضافة إلى السباب والتهديد اللفظي للضباط الذين قاموا باعتقالهم.

ماغواير هو المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعدما انضم إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني، ليخوض 55 مباراة في جميع المسابقات.