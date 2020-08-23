الكشف عن 5 خطوات من جانب الأهلي لتفادي آثار الهزيمة أمام الزمالك

خمسة ملفات قررت إدارة قطاع الكرة في النادي الأهلي العمل عليها خلال الفترة المقبلة، عقب الخسارة أمام الزمالك في الدوري المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبحسب ما نقله موقع "فيلجول" عن مصادر مسؤولة داخل النادي الأحمر، فإن محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط، تدعم فايلر ويعتبرون الهزيمة ضد الزمالك واردة في ظل ظروف المباراة والغيابات العديدة وعدم التوفيق أمام المرمى.

وسيكون الاتجاه داخل النادي هو دعم الفريق والجهاز الفني معنويا، حيث أن الفريق مازال يملك فرصة الفوز بثلاث بطولات وهم الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

الملفات الخمسة التي تنتوي إدارة قطاع الكرة في النادي الأهلي هي:

إجراء اجتماعات للشد من أزر الجهاز الفني واللاعبين لتجاوز آثار الهزيمة ضد الزمالك.

التركيز الشديد على ملف المصابين وسرعة تجهيزهم بالشكل المناسب.

إعادة النظر في ملف اللاعبين المعارين وتقييم أوضاعهم في الفترة المقبلة.

تفعيل دور قطاع الناشئين، في ظل تعيين التشيكي ميشال بروكيتش مديرا فنيا له.

تقييم شامل للمنظومة الكروية في النادي عقب الانتهاء من الموسم الجاري والبطولات التي ينافس عليها الفريق.