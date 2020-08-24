"الليغا" تكشف موعد قرعة الدوري الإسباني المقبل

وحددت رابطة "الليغا" التي يرأسها خافيير تيباس، يوم الخميس المقبل، 27 أغسطس/ آب، كموعد رسمي لإجراء قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم.

وأرسلت الرابطة لجميع الأندية بلاغا توضح فيه موعد إجراء القرعة، مرفقا بكافة التفاصيل حول الطريقة التي ستتم من خلالها القرعة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونوهت الرابطة إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بهدف الوقاية من عدوى الفيروس والالتزام بالبروتوكول الطبي المتبع في الرابطة الإسبانية.

وحصد فريق ريال مدريد، بقيادة زين الدين زيدان، على لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2020-2019، بعد منافسة شرسة مع فريق برشلونة حامل اللقبين الماضيين.

وتأهلت كل من أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وهبطت 3 أندية إلى دوري الدرجة الثانية، وهي: إسبانيول في المركز 20، وريال مايوركا في المركز 19، وليجانيس في المركز 18، لتتصدر أندية أخرى مكانها وهي أندية هويسكا ووصيفه فريق قاديش، وإلتشي، بحسب موقع "arabia.as"، المتخصص بالرياضة.