تسهيلات للمشاركين... سوتشي تحتضن أول سباق "فورومولا 1" بحضور جماهيري في هذا العام

أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مرسوما بشأن التحضيرات لسباق "فورمولا 1" المقرر إقامته في مدينة سوتشي، في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر/أيلول ولغاية 27 من نفس الشهر.

وسيتمكن المشاركون في السباق والتي تشكل حلبة سوتشي إحدى مراحله، تأمين تأشيرات دخول مجانية والوصول الى روسيا دون أي عوائق.

وجاء في البيان، الذي نشره المركز الصحفي التابع لرئاسة الوزراء: "سيحصل المشاركون في المرحلة الروسية من الفورمولا 1 على تأشيرات مجانية وسيكون بإمكانهم الدخول بحرية إلى أراضي روسيا. وقد وقع الأمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين".

ووفقا لما أوردته الخدمة الصحفية، فإن هذا المرسوم سوف يدخل حيز التنفيذ من 21 أغسطس إلى 31 أكتوبر، كما ويشمل البيان الطيارين وضيوف الشرف والصحفيين ومنظمي المسابقة. وأضاف مجلس الوزراء أنه يتم تقديم طلبات الحصول على التأشيرات من قبل اللجنة المنظمة للفورمولا 1، وسيتم النظر في الوثائق على أساس الأولوية.

يذكر بأن لجنة المسابقات في "الفورمولا 1" كانت قد أعلنت في 10 يوليو، تأكيد إقامة السباق في سوتشي، لتكون هي المرحلة الاولى هذا الموسم التي تقام بحضور جماهيري.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد اتفاق من الأطراف المعنية من الحكومة الروسية و مسؤولي "فورومولا 1".

هذا وتحتضن حلبة سوتشي إحدى جولات السباق العالمية منذ العام 2014، حيث ترتبط مع منظمة "فورمولا 1" بعقد يمتد حتى 2025.