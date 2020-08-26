تعرف على عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية عن جديد مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بعد قراره الرحيل هذا الصيف.

وأرسل ميسي فاكس رسمي لإدارة برشلونة يخطرها فيه برغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، الذي يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وتؤكد إدارة برشلونة أن بند الخروج الذي يرغب ميسي في تفعيله انتهى في 10 يونيو/ حزيران الماض ، ولا يوجد ما يستحق المناقشة مع الأرجنتيني.

وبحسب شبكة "ESPN" الرياضية، أجرى ليونيل ميسي اتصالا بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، لمناقشة الانضمام للنادي الإنجليزي.

وأضافت الشبكة أن المفاوضات بين ميسي ومانشستر سيتي وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث عرض مسؤولو النادي الإنجليزي على ميسي اللعب لهم لمدة 3 مواسم ثم الانتقال لفريق نيويورك سيتي الأمريكي التابع لنفس المؤسسة المالكة لمانشستر لمدة موسم.

يذكر أن العديد من الأندية تتسابق لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.