إصابة بوغبا بفيروس كورونا

وقرر مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، استبعاد بوغبا واستدعاء إدواردو كامافينجا لخوض مباراتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.
Paul Pogba and Tanguy Ndombele have been left out of France's squad for the Nations League games against Sweden and Croatia after testing positive for coronavirus.— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2020
وجاءت قائمة بطل كأس العالم 2018 على النحو التالي..
حراسة المرمى: هوجو لوريس - مايجنان - ستيف مانداندا.
خط الدفاع: لوكاس دينييه - دوبوا - لوكاس هيرنانديز - كيمبيمبي - كليمو لانجليه - فيرلان ميندي - دايوت أوباميكانو - رافائيل فاران.
خط الوسط: نجولو كانتي - كامافينجا - ستيفن نزونزي - أدريان رابيو - موسى سيسوكو.
خط الهجوم: حسام عوار - وسام بن يدر - أوليفيه جيرو - أنطوان جريزمان - إيكونيه - مارسيال - كيليان مبابي.
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