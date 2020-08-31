عن طريق "بوروفاكس"..برشلونة يغري ميسي بـ200 مليون يورو

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وخورخي ميسي، والد اللاعب الإسباني، ووكيل أعماله، وهى القمة التي ستحتضنها، المكاتب الفنية بـ "كامب نو" يوم الأربعاء المقبل.

فبحسب ما نشرت شبكة "إسبن" الرياضية العالمية، فإن إدارة برشلونة قررت الرد على ميسي عبر تقنية "بوروفاكس" التي أرسل من خلالها يوم الثلاثاء الماضي رسالته إل ى برشلونة، والتي كشف فيها عن رغبته في مغادرة النادي.

وبحسب الشبكة فإن النادي سوف يطلب من الأرجنتيني البقاء في صفوفه، بالإضافة لتقديم إدارة النادي عرضا سيقدم لوالد ميسي.

ويتضمن عرض رئيس نادي برشلونة، تمديد عقد ميسي لمدة عامين إضافيين، لينتهي في يونيو 2023، مع حصول اللاعب على 200 مليون يورو، بواقع 100 مليون يورو، وهو راتبه الحالي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي، وقرار تخفيض رواتب كل اللاعبين خاصة الكبار أصحاب العقود الكبيرة والتي ترهق خزينة النادي.

وأضافت الشبكة أن مسؤولي برشلونة غير متفائلين بقبول اللاعب للعرض، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بين الجانبين هذا الأسبوع، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.