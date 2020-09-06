التونسية أنس جابر تودع بطولة أمريكا بعد الهزيمة أمام الأمريكية كينين

خرجت التونسية أُنس جابر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الهزيمة 7-6 و6-3 أمام صوفيا كينين المصنفة الثانية في الدور الثالث للمسابقة يوم السبت.

وصعدت كينين إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرتها. وكسرت أُنس المصنفة 31 عالميا إرسال كينين لتتقدم 4-2 في المجموعة الافتتاحية لكن اللاعبة الأمريكية ردت سريعا بكسر إرسال اللاعبة التونسية قبل أن تتفوق في الشوط الفاصل، بحسب رويترز.

Ons Jabeur is a gift. pic.twitter.com/4DSjaGpsOI — Black Lives Matter! (@seankent) September 6, 2020

وطورت كينين، التي فازت على أُنس في طريقها نحو لقب بطولة أستراليا المفتوحة ودخلت المواجهة في ملعب لويس أرمسترونج متفوقة 4-1 في المواجهات المباشرة، مستواها في المجموعة الثانية.

What a return 😱



Ons Jabeur is up a break in the first set 👀@Ons_Jabeur I #USOpen pic.twitter.com/VxtYDK7gF7 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

وأجادت كينين من الخط الخلفي وتقدمت 2-صفر قبل أن ترد اللاعبة التونسية بكسر إرسال منافستها لكن اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما استعادت إيقاعها سريعا وتأهلت لمواجهة البلجيكية إليسه ميرتنز.