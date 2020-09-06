وزير الرياضة المصري يدخل على خط أزمة "اختفاء كؤوس" من اتحاد الكرة

دخل وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على خط أزمة "اختفاء الكؤوس" من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال صبحي في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إن هناك لجنة "موسعة" تم تشكيلها ستتواجد في مقر الاتحاد خلال الساعات المقبلة، من أجل التحقيق في ملابسات اختفاء الكؤوس والميداليات.

تابع بقوله "تم تشكيل لجنة موسعة فنياً ورقابياً وقانونياً لمعرفة كل التفاصيل والملابسات والتحقيق في الأمر، وسيتم الوصول لنتائج اليوم وفي أسرع وقت سيكون هناك تقرير بنتائج التحقيقات".

واختتم: "نريد الحصول على إجابات وحسم الموقف بشكل نهائي ومعرفة ماذا حدث وهل ما فُقد كان وقت الحريق تم استرجاعه أم لا ومراجعة كل المحاضر الرسمية".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، بيانا رسميا حول اختفاء عدد من الكؤوس القديمة من مخازنه التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير مقره الرئيسي.

وجاء في بيان الاتحاد، أنه "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

وأضاف البيان، "يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".

وكانت القصة قد بدأت عندما فجر الإعلامي أحمد شوبير، أمس الخميس، مفاجأة على الهواء مباشرة، بكشفه اختفاء "كأس" أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

كان الإعلامي أحمد شوبير قد فجر القضية عندما أعلن عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت اختفاء كأس الأمم الأفريقية والتي احتفظت به مصر بعد الفوز باللقب لثلاث نسخ متتالية.

قال حارس مرمى منتخب مصر والأهلي سابقا عبر برنامجه التلفزيوني، إن "اللجنة الخماسية التي تدير مؤقتا اتحاد الكرة المصري، فوجئت باختفاء كأس أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية.

وأضاف أنه "عندما بدأت اللجنة الخماسية في البحث عن الكأس لعمل متحف في مقر الاتحاد يضم بطولات المنتخب المصري، فوجئت بعدم وجود الكأس".

تابع "فوجئ الاتحاد باختفاء الكأس، وفتح تحقيقا، واعتقد في البداية أن الكأس مع كابتن المنتخب السابق أحمد حسن، لكن الأخير نفى وجودها معه".

وأشار إلى أنه "لا أحد يعلم أين الكأس حاليا".

يذكر أن منتخب مصر فاز باللقب الأفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ويليه في الترتيب منتخب الكاميرون بـ 5 بطولات ثم منتخب غانا بـ 4 بطولات.