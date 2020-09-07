"الشباب السعودي" يلغي عقد الدولي الجزائري جمال بلعمري

أعلن نادي الشباب السعودي، رسميا، موافقته على طلب اللاعب الجزائري جمال بلعمري بإلغاء عقده مع النادي.

ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، بيانا يفسر فيه حيثيات القرار: "وافقت إدارة نادي الشباب على الطلب المقدم من اللاعب الجزائري جمال بلعمري بإلغاء عقده مع الفريق بموجب الخطاب الرسمي المستلم بتاريخ 1/9/2020، على أن يلتزم اللاعب بدفع المبلغ الموضح بخطابه للنادي".

#الشباب يوافق على طلب اللاعب جمال الدين بن العمري بإلغاء عقده pic.twitter.com/oUVKSwNKso — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 7, 2020

وأضاف: "كما أشعرت إدارة الشباب الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد".

وأشار بيان النادي: "تعتزم إدارة الشباب، خلال الأيام المقبلة، إصدار بيان توضيحي وتفصيلي يكشف جميع الملابسات حول قضية اللاعب مع الشباب، والتي قادت الإدارة للموافقة على إلغاء عقد اللاعب".

يذكر أن الدولي الجزائري جمال بلعمري انتقل لصفوف نادي الشباب السعودي صيف عام 2016 من نادي وفاق سطيف الجزائري، ولعب للشباب 73 مباراة.