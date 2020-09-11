منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز والوداد لضم أيوب الكعبي

كشفت تقارير صحفية، عن تفاوض نادي الوداد البيضاوي المغربي، مع المهاجم أيوب الكعبي.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، في تقرير لها، بأن الوداد البيضاوي دخل في مفاوضات رسمية من أجل ضم المهاجم أيوب الكعبي، والذي رحل مؤخرا عن فريق هيبي شينا فورشن الصيني.

وذكر التقرير أن أيوب الكعبي، صاحب الـ27 عاما، عاد من جديد لاهتمامات الوداد بعدما لعب في صفوف الفريق البيضاوي خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وأضاف أن الوداد ينافس الثنائي المصري، الأهلي وبيراميدز، لجلب الهداف المغربي، حيث عرضت إدارة القلعة الحمراء راتبا يقدر بمليون و800 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى نادي بيراميدز عرض راتبا سنويا يقدر بمليون و700 ألف دولار على أن تكون الصفقة مجانية.

يشار إلى أن اللاعب المغربي، أيوب الكعبي، لعب 14 مباراة مع الوداد في الموسم الحالي (2019 - 2020) استطاع من خلالها أن يسجل تسعة أهداف مقابل صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.

وانتقل الكعبي إلى صفوف هيبي شينا فورشن في سوق الانتقالات الصيفية لموسم (2018 - 2019) قادمًا من فريق نهضة بركان في صفقة قدرت بستة ملايين دولار.