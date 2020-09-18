ليفربول يقدم رسميا نجمه الجديد تياغو ألكنتارا.. فيديو

واتفق ليفربول مع بايرن ميونخ على دفع مبلغ مالي ثابت قدره 20 مليون جنية إسترليني وهوأقل من الرقم الذي كان يطلبه العملاق البافاري في البداية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.
The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
وكشفت الصحفي ديفيد مادوك أن ليفربول سيدفع لبايرن ميونخ هذا الصيف مبلغاً قيمته 5 مليون جنية إسترليني فقط وسوف يتم الباقي على دفعات.
A̶n̶n̶o̶u̶n̶c̶e̶ ̶T̶h̶i̶a̶g̶o̶— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
THIAGO ANNOUNCED ✊🔴
وسيكون هناك مبلغ قيمته 5 مليون جنية إسترليني كمبالغ إضافية يتم دفعها من ليفربول إلى بايرن ميونخ حال نجاح تياغو ألكانتارا مع الفريق، وذلك بتسجيله عددا من الأهداف وتحقيقه الألقاب مع الريدز.
#⃣6⃣ pic.twitter.com/mr8sXRl7pi— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
يذكر أن ليفربول نجح الموسم الماضي، في أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.
يذكر أن تياغو ألكانتارا ذا الأصول البرازيلية انتقل من برشلونة إلى بايرن ميونخ، صيف 2013، وكانت آخر مباراة له مع النادي البافاري في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق تياغو لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع نادييه السابقين (البايرن وبرشلونة) بالإضافة إلى الدوري الإسباني والألماني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. كما حقق كأس العالم وبطولة أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، والعديد من الألقاب الفردية والجماعية.
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