ليفربول يقدم رسميا نجمه الجديد تياغو ألكنتارا.. فيديو

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة،عن ضم نجم خط الوسط الإسباني وصانع ألعاب نادي بايرن ميونخ الألماني تياغو ألكنتارا.

واتفق ليفربول مع بايرن ميونخ على دفع مبلغ مالي ثابت قدره 20 مليون جنية إسترليني وهوأقل من الرقم الذي كان يطلبه العملاق البافاري في البداية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

​وكشفت الصحفي ديفيد مادوك أن ليفربول سيدفع لبايرن ميونخ هذا الصيف مبلغاً قيمته 5 مليون جنية إسترليني فقط وسوف يتم الباقي على دفعات.

A̶n̶n̶o̶u̶n̶c̶e̶ ̶T̶h̶i̶a̶g̶o̶



THIAGO ANNOUNCED ✊🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020

​وسيكون هناك مبلغ قيمته 5 مليون جنية إسترليني كمبالغ إضافية يتم دفعها من ليفربول إلى بايرن ميونخ حال نجاح تياغو ألكانتارا مع الفريق، وذلك بتسجيله عددا من الأهداف وتحقيقه الألقاب مع الريدز.

​يذكر أن ليفربول نجح الموسم الماضي، في أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.

يذكر أن تياغو ألكانتارا ذا الأصول البرازيلية انتقل من برشلونة إلى بايرن ميونخ، صيف 2013، وكانت آخر مباراة له مع النادي البافاري في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق تياغو لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع نادييه السابقين (البايرن وبرشلونة) بالإضافة إلى الدوري الإسباني والألماني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. كما حقق كأس العالم وبطولة أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، والعديد من الألقاب الفردية والجماعية.