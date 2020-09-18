أهداف مباراة بايرن ميونيخ وشالكه (8-0)... فيديو

سحق بايرن ميونيخ الفائز بالثلاثية الموسم الماضي منافسه شالكه بثمانية أهداف دون رد بفضل ثلاثية سيرج جنابري وتألق ليروي ساني في مباراته الأولى مع العملاق البافاري اليوم الجمعة ليستهل الموسم الجديد بقوة ويبعث رسالة قوية للمنافسين.

وسجل جنابري أول أهدافه في الدقيقة الرابعة بشكل رائع في مباراة جاءت من طرف واحد وعززت سجل بايرن الخالي من الهزيمة إلى 31 مباراة هذا العام بعد أن فاز في آخر 22 مباراة على التوالي.

وظهر شالكه، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بلا حول أو قوة أمام سرعة بايرن ووجد ليون جورتسكه مساحة كبيرة ليسدد كرة منخفضة في شباك الحارس رالف فاهرمان في الدقيقة 19.

وهز روبرت ليفاندوفسكي هداف الموسم الماضي الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 31 ليصبح أول لاعب يسجل في عشر مشاركات متتالية أمام نفس المنافس في الدوري الالماني.

وبعدها سجل جنابري هدفين من صناعة ساني في الدقيقتين 47 و59 قبل أن يسجل توماس مولر الهدف السادس.

وكلل ساني بعدها تألقه في مشاركته الأولى مع بايرن بانهاء رائع لهجمة مرتدة قبل أن يكمل البديل جمال موسيالا مهرجان الأهداف ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لبايرن في الدوري على الإطلاق في سن 17 عاما.