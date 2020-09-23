"يوفا" يكشف عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ونشر الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قائمة اللاعبين، والتي ضمت الثلاثي روبيرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير، ثنائي بايرن ميونخ الألماني، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
🌠 NOMINEES: 2019/20 UEFA Men's Player of the Year 🌠— UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020
🔹 @DeBruyneKev
🔹 @lewy_official
🔹 @Manuel_Neuer
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 1 October 🏆 pic.twitter.com/AJ6qsY6gFo
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه سيتم الإعلان عن الفائز في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خلال قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.
جاءت ترشيحات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على النحو التالي:
حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).
خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) توماس مولر، تياجو ألكانترا (بايرن ميونخ).
الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، نيمار، وكيليان مبابي ( باريس سان جيرمان).
وضمت قائمة المرشحين لجائزة مدرب العام الثلاثي: يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وهانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، وجوليان ناغلسمان، مدرب لايبزيغ.
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