"يوفا" يكشف عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفا"، اليوم الأربعاء، عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة لاعب العام.

ونشر الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قائمة اللاعبين، والتي ضمت الثلاثي روبيرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير، ثنائي بايرن ميونخ الألماني، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه سيتم الإعلان عن الفائز في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خلال قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

جاءت ترشيحات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

مركز الدفاع: ديفيد ألابا، وأفونسو ديفيز، غوشوا كيمتش (جميعهم من بايرن ميونخ).

خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) توماس مولر، تياجو ألكانترا (بايرن ميونخ).

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، نيمار، وكيليان مبابي ( باريس سان جيرمان).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة مدرب العام الثلاثي: يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وهانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، وجوليان ناغلسمان، مدرب لايبزيغ.