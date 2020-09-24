إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

وجاء في بيان ميلان "جاءت عينة زلاتان إبراهيموفيتش إيجايبة لفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية ثانية قبل لقاء بودو جليمت في الدوري الأوروبي".

وأضاف "النادي أخبر المعنيين، واللاعب سيتم عزله في منزله، وباقي اللاعبين والطاقم الفني جاءت نتيجتهم سلبية".

المهاجم السويدي المخضرم بدأ الموسم بتسجيل ثلاثة أهداف من أصل 4 سجلها لاعبو الفريق في أول مباراتين خلال الموسم.

وأعلن ميلان يوم أمس الأربعاء إصابة مدافعه البرازيلي ليو دوارتي بفيروس كورونا، كما تعافى رافائيل لياو من فيروس كورونا وعاد للتدريبات بعدما غاب عن بداية الموسم.