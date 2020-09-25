"موقف مضحك"...مورينيو يكشف تفاصيل تغيير المرمى أمام شكينديا المقدوني..صور

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن واقعة غريبة، قبل لقاء توتنهام وشكينديا المقدوني في الدور التمهيدي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "قبل المباراة كان موقفا مضحكا لأن حراس المرمى قالوا لي إن المرمى صغير".

وأبلغه حارس مرمى الفريق جو هارت على أن طول قائم المرمى قصير عن الوضع الطبيعي وقيام مسئولي نادي شكينديا المقدوني بتصغير المرمى.

مضيفا: "قررت معاينة الأمر بنفسي وبالطبع كان المرمى صغيرا، ويقضي حراس المرمى كل وقتهم بين الثلاثة خشبات ويفهمون هذه الأشياء"، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

وتابع: "أنا لست حارس مرمى لكنني أعرف كرة القدم منذ أن كنت صغيرا، وأعرف متى أقف هناك وأنا أفرد ذراعي وأعرف المسافة، لذلك شعرت على الفور أن هناك خطأ ما".

واختتم قائلا: "لقد طلبنا حضور مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمعاينة الأمر والتأكيد عليه، ونعم كان المرمى أصغر بمقدار 5 سم، لنطالب بالطبع باستبدال المرمى بمرمى آخر بأبعاد صحيحة".

ونشر مورينيو، في وقت لاحق، صورا له على "إنستغرام" يظهر فيها يكاد يلمس العارضة، بينما كان حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس يمسك بالعارضة بكل سهولة.

وفاز توتنهام على شكينديا المقدوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، وتأهل لمقابلة مكابي حيفا في الدور القادم من التصفيات.