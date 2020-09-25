توتي يعيد مريضة من الغيبوبة بصوته

أشارت تقارير إعلامية إيطالية عن دور فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، في معجزة طبية بعد أن استفاقت مريضة من الغيبوبة بمجرد سماع صوته.

فبعد محاولات كثيرة لعائلة لينيا ماتيلي، لاعبة في صفوف لاتسيو، التي دخلت في غيبوبة بعد حادث سير راحت فيه صديقتها مارتينا أورو ضحية، لتدخل هي في غيبوبة، لإيقاظها.

وخلال فترة الغيبوبة تمكن مدربها كارلو كانسيلييري من توظيف حبها لروما في مساعدتها للبقاء على قيد الحياة طوال تلك الأشهر، وذلك من خلال تشغيل النشيد الخاص بالجيالوروسي على مسامع إلينيا في الغيبوبة.

ليطلبوا لاحقا من توتي تسجيل مقطع مصور ليعرض عليها، والذي ظهر فيه النجم الإيطالي متمنيا للفتاة بالشفاء قائلا "إلينيا لا تستسلمي، ستقومين بالأمر، كلنا معك".

لتستفيق الفتاة من الغيبوبة التي دامت قرابة 10 أشهر، بعد عرض المقطع.

لتطلب العائلة من النجم الإيطالي مقابلته لتشكره، بحسب ما نشر موقع "جول".