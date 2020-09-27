رسميا... النصر الإماراتي يضم اللاعب الإسرائيلي ضياء السبع

قام نادي النصر الإماراتي رسميا بتقديم لاعبه الجديد الإسرائيلي، ضياء السبع، ليكون المحترف الرابع في الفريق.

لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ27 عاما، اجتاز الفحوصات الطبية، ومن المنتظر أن يرتدي القميص رقم 9 مع ناديه الجديد.

سيمتد عقد اللاعب القادم من غوانغجو ايفرغراند الصيني، إلى ثلاث سنوات مقبلة وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.

رسميا.. النصر يقدم لاعبه الجديد الإسرائيلي ضياء السبع ليكون المحترف الرابع في الفريق.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/OYQ8Ah0QR9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 27, 2020

وجاء تعاقد النصر مع اللاعب، عقب توقيع اتفاق تطبيع بين العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وولد ضياء سبع في بلدة مجد الكروم في الجليل، وترعرع في صفوف نادي شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله إلى مكابي تل أبيب في موسم 2012.

وتنقل الاعب بين عدة أندية إسرائيلية حتى لعب ضمن منتخب إسرائيل، قبل أن ينتقل لغوانغجو ايفرغراند الصيني في صفقة قدرت بخمسة ملايين يورو، ليصبح من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.