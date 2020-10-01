مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع مدافع جديد

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الرياضية، بأن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير أيسر أياكس الهولندي.

يشار إلى مانشستر سيتي تعاقد مع مدافعين اثنين جدد هذا الصيف، وهما الهولندي ناثان أكي، والبرتغالي روبن دياز.

ManchesterCity serait intéressé par Nicolas Tagliafico, l’Ajax pourrait le laisser partir contre 25M€ 🔄 pic.twitter.com/XSYuBFldDZ — lamouuladufoot_off (@lamouuladufoot) October 1, 2020

وكشف التقرير أن بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، يسعى للتعاقد مع مدافع آخر جديد قبل انتهاء سوق الانتقالات، ويبدو أن نيكولاس تاجليافيكو هو خيار المدرب الأول للعب في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الفرنسي ميندي.

وتكلف صفقة نيكولاس تاجليافيكو خزائن مانشستر سيتي نحو 24 مليون يورو، وهو رقم أقل بكثير من الذي كان سيدفعه السيتي من أجل ضم النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني.