أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس 4-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق تشيلسي فوزا كبيرا على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (4-0)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي ثم أمطر تشيلسي شباك كريستال بالاس برباعية في الشوط الثاني سجلها بنجامين تشايلويل، وكورت زوما، وجورجينهو (هدفان) في الدقائق 50 و66 و78 و82 ، وجاء هدفي جورجينهو من ضربتي جزاء.

♢تشيلسي 4 ✘ 0 كريستال بالاس ♢

اهداف اللقاء 🎥⚽️



الدوري الانجليزي .. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#الدوري_الانجليزي

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ورفع تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني فرانك لامبارد، رصيده بذلك إلى 7 نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 6 نقاط في المركز الثامن.