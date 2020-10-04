الكشف عن سبب تعطل بث قناة الزمالك

كشفت وسائل إعلام اليوم الأحد، عن سبب تعطل البث الحي لقناة نادي الزمالك المصري، أمس السبت، وعدم استكمال بعض فقراتها في الموعد المحدد.

وقال موقع الأخبار الرياضية المصري "بطولات"، إن ذلك تزامن مع تعرض مجموعة من القنوات الفضائية لمشكلة فنية أدت إلى تعطل البث.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع بنادي الزمالك، قوله إن العطل في قناة النادي سببه خطأ تقني عام وليس مشكلة خاصة بالقناة، مضيفا: "هناك عطل رئيسي ببعض القنوات، ويتم إذاعة الإعلانات المسجلة نظرا لتوقف البث".

توقف بث قناة الزمالك بشكل مفاجئ أمس السبت، دون أي إعلان مباشر من مجلس إدارة النادي أو مجموعة إعلام المصريين عن سبب العطل في بادئ الأمر.

وانطلقت قناة نادي الزمالك في بداية العام الجاري، كقناة تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تديرها إعلام المصريين، والتي تعد شكلا من أشكال التعاون بين المجموعة لتي يديرها المنتج تامر مرسي، ومجلس إدارة النادي، بحسب موقع "القاهرة 24".