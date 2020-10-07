إنفانتينو يشيد بتحضيرات قطر لمونديال 2022

جاء ذلك في زيارة قام بها إنفانتينو في مختلف أنحاء البلاد، حيث زار ملعب الوكرة الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج قبل أن يستقل طائرة هليكوبتر لمشاهدة الملاعب السبعة الأخرى المقترحة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى العديد من مواقع التدريب.

وقد وصل إلى الوكرة بعد أن أصبح أحد الأشخاص الأوائل الذين ركبوا متن مترو الدوحة الجديد، الذي سيفتح أبوابه للجمهور بحلول نهاية العام، حيث سافر من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، في الخليج الغربي، إلى منطقة الوكرة، وذلك في رحلة جنوبية استغرقت حوالي 20 دقيقة، بحسب ما نقل موقع "فيفا".

وفي تصريح لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قال رئيس FIFA "إن الملعب مذهل للغاية. عندما تدخل إلى هنا، يمكنك أن تشعر على الفور بمدى عظمته، كما يمكنك أن تقف على مدى التقدم المحرز هنا قبل سنتين من موعد الانطلاق". وأضاف: "أعتقد أن كأس العالم هذه مهمة للغاية، ليس فقط بالنسبة لقطر بل للمنطقة بأسرها. كأس العالم هذه فرصة فريدة - فرصة لكي تُظهر هذه المنطقة للعالم ما يمكن أن تقدمه لكرة القدم، كما أنها فرصة لكي يأتي أي شخص من أي منطقة من العالم ويزور مكاناً جميلاً، ناهيك عن إمكانية التعرف على ثقافة جديدة واللقاء بأناس جدد".

وتابع إنفانتينو بعدما أشار في معرض حديثه إلى أن كأس العالم الأخيرة في روسيا قد تركت السقف عالياً: "هناك العديد من الدروس التي يمكننا استخلاصها من روسيا. الأول يتمثل في كيفية استقبال هذا الكم الكبير من الناس - حيث توجَّه 1.5 مليون شخص إلى روسيا للاستمتاع بكأس العالم، وقد تم الترحيب بهم جميعاً بطريقة أدهشت الكثيرين. كان هناك الكثير من المخاوف بشأن روسيا، لكن تبين في الأخير أنها كانت بطولة آمنة جداً، كما تميزت بحفاوة استقبال كبيرة، في بلد جعل المشجعين يشعرون بالارتياح. ساهم جميع الأهالي في ذلك، وأنا متأكد من أن الأمر نفسه سيحدث هنا في قطر. لقد كانت كأس العالم الروسية هي الأفضل على الإطلاق، لكني متأكد من أن كأس العالم 2022 في قطر ستكون أفضل".