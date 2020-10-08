نادي ليفربول الإنجليزي يقدم حارسه الجديد... صور

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الحارس البرازيلي مارسيلو بيتالوجا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أعلن الموقع الرسمي للنادي عن ضم الحارس البرازيلي الشاب بشكل رسمي مقابل مبلغ 700 ألف جنيه إسترليني.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020

​وأشار الموقع إلى أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في ليفربول الأسبوع المقبل، علماً بأن النادي الإنجليزي كان يراقبه عن قرب منذ نوفمبر الماضي، وتحرك ليفربول للتعاقد مع مارسيلو بعدما تلقى تقييماً إيجابياً من الحارس الأول لكتيبة الريدز، مواطنه أليسون بيكر.

وينضم مارسيلو إلى ليفربول قادماً من فريق فلومينينزي البرازيلي، علماً بأن الحارس البالغ من العمر 17 عاماً ودع زملائه في الفريق يوم السبت الماضي، وسيصبح الحارس الشاب ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد التعاقد مع الظهير تسيميكاس قبل عدة أسابيع.