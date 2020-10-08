نادي ليفربول الإنجليزي يقدم حارسه الجديد... صور

أعلن الموقع الرسمي للنادي عن ضم الحارس البرازيلي الشاب بشكل رسمي مقابل مبلغ 700 ألف جنيه إسترليني.
Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020
وأشار الموقع إلى أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في ليفربول الأسبوع المقبل، علماً بأن النادي الإنجليزي كان يراقبه عن قرب منذ نوفمبر الماضي، وتحرك ليفربول للتعاقد مع مارسيلو بعدما تلقى تقييماً إيجابياً من الحارس الأول لكتيبة الريدز، مواطنه أليسون بيكر.
وينضم مارسيلو إلى ليفربول قادماً من فريق فلومينينزي البرازيلي، علماً بأن الحارس البالغ من العمر 17 عاماً ودع زملائه في الفريق يوم السبت الماضي، وسيصبح الحارس الشاب ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد التعاقد مع الظهير تسيميكاس قبل عدة أسابيع.
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