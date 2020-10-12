تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا

تقدم نادي الزمالك بمذكرة لاستئناف عقوبة لاعبه السابق، لاعب النادي الأهلي الحالي محمود كهربا، أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في سويسرا.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، طلب المحامي الإيطالي سيلفاتوري تشافيلي المكلف بالقضية، زيادة التعويض المالي إلى 3 ملايين دولار.

ووفقا للنادي، دعم المحامي طلبه بمستندات تثبت التضرر من هروب اللاعب.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد فرضت عقوبة قدرها مليوني دولار على اللاعب وناديه البرتغالي بالتضامن.

كهربا قام بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب عدم توثيق العقد الجديد في الموعد القانوني المحدد، لينضم إلى نادي أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي.