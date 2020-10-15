مدرب بوليفيا يكشف تفاصيل مشادته مع ميسي

كشف لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا، تفاصيل المشادة التي نشبت بينه وبين ليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني، عقب نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022.

ودخل ميسي في مشادة مع نافا، ثم تراشق بالألفاظ مع مارسيلو مارتينيز مهاجم المنتخب البوليفي.

وفي تصريحات لراديو كتالونيا، قال نافا إن ما حدث مجرد "سوء فهم من النجم الأرجنتيني. لقد نشأت وأنا أشاهد ميسي إنه اللاعب الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "أنا معجب به كلاعب، حتى أنني أسميت ابني ليونيل تيمنا به".

وأكمل المدرب: "فور انتهاء المواجهة، رأيت جدالا نشب بين اللاعبين، أردت الفصل بينهم حتى لا تتفاقم الأمور ولا يتعرض أحدهم للطرد، لكن يبدو أنه كان هناك سوء فهم، في النهاية تلك الأمور تحدث داخل الملعب".

وأتم نافا: "تلقيت إهانات وتهديدات بسبب ما حدث مع ميسي، أكثر ما يؤلمني أن أطفالي يسمعون ما يقال عني".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني حسم المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.