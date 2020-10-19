مدرب ليفربول يدعم فان دايك برسالة مؤثرة

بعث يورغن كلوب مدرب ليفربول برسالة دعم مؤثرة لمدافعه فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة في الركبة أمام إيفرتون، يخضع لجراحة على إثرها ويغيب لنهاية الموسم.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "لم يتم تحديد موعد الجراحة بعد. سيكون غير متاح لفترة من الزمن، ولا يمكننا تحديد الإطار الزمني بعد. هو سيغيب لفترة طويلة، وتوقعت ذلك فور تعرضه للإصابة. كان واضحاً أنه سيغيب لفترة طويلة".

وتابع المدرب الألماني "علينا جميعا تجاوز الأمر، وأثق في أن فيرجيل سيتخطى ذلك بنسبة 100%. اليوم هو بالفعل اليوم الأول في التعافي إذا أراد. نحن نسير في الاتجاه الصحيح، والباقي هو ما يحدث بطبيعة الحال في كرة القدم والحياة. عليك النظر إلى ما تمر به والتعلم منه".

وكان كلوب على اتصال بالهولندي الدولي، وأكد أنه "بخير".

وأضاف كلوب: "في مثل تلك الأوقات يفضل اللاعبون أن يكونوا بمفردهم في اللحظات الأولى. لقد تعرضت لنفس الإصابة وأعلم ذلك جيداً. لا يكونوا في مزاج يسمح لهم بالحديث في ذلك الوقت".

وأتم الفائز بلقب الدوري الإنجليزي "لكن بالطبع نحن على اتصال به، ونحن هنا من أجله، وهو يعلم ذلك. سنقوم بكل ما في وسعنا لتسهيل الأمر عليه قدر الإمكان".