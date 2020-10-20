قبل نزاله المرتقب...قناة تلفزيونية تعرض فيلما كرتونيا عن مسيرة نجاح حبيب نورمحمدوف...فيديو

يستعد بطل الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، للقاء الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة.

وقبل النزال المرتقب نشرت قناة "بي تي سبورت" البريطانية فيلما كرتونيا يحكي قصة نجاح حبيب وحسرة قلبه خلال مسيرته المهنية، بعد فراق والده.

المقطع المصور يظهر مراحل تطور حبيب في هذه الرياضة برفقة والده الذي كان بمثاة المدرب له منذ طفولته وحتى وفاته، بسبب فيروس "كورونا".

From the mountains of Dagestan to UFC champion.



Whether in spirit, or in person, Abdulmanap was in Khabib's corner every step of the way.



"Father's plan" is not finished just yet. The job is not quite done...#UFC254 pic.twitter.com/iAGJJmrtXl — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 18, 2020

وسيخوض الروسي نزاله الجديد بعد خوضه لـ28 نزالا دون خسارة، ليصنف على أنه الأقوى.

وسيواجه حبيب، الأمريكي غايتجي، الذي يحمل حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية.

لتتجه أنظار عشاق هذه اللعبة الى "جزيرة القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي ستحتضن النزال في 24 أكتوبر الجاري.