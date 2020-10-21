رسميا... تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الحاج جوالا، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بأنه تمت الموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي لتقام يوم 31 من الشهر الجاري.

وتابع جوالا: "إذا كان الوضع جيدا من ناحية كورونا بين الفريقين ستقام المباراة، في حال وجود إصابات وجود 20 لاعبا في قائمة الفريقين سيتم الاستعانة بلاعبين من فريق الشباب، وإذا استمرت المشكلة فسيجري إحالتها إلى اللجنة الفنية المختصة".

في سياق متصل، حسم مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الجدل حول موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الشكوك التي تحيط بمباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي البطولة القارة.

وقال أحمد مجاهد، عضو لجنة بطولات الأمم والمراقب في الكاف، في تصريحات تلفزيونية: "موقف الاتحاد واضح، نهائي البطولة في موعده في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وكانت وسائل إعلام مغربية، قد أكدت صدور قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.