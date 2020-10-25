بعد اعتزال نورمحمدوف... غايتجي يعلن نفسه المقاتل الأول

دافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف يوم أمس السبت، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية.
ثم أعلن نورمحمدوف إثر تغلبه على منافسه الاعتزال وذلك تنفيذا لوعد قطعه لوالدته إثر وفاة والده هذا العام.
Last title fight in Fight Island!— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) October 24, 2020
Photos: UFC @TeamKhabib vs @Justin_Gaethje today in #UFC254 #khabib #nurmagomedov #justin #gaethje #mma #ufc #abudhabi #uae #россия #хабиб #нурмагомедов #джастин #гайджи #сша pic.twitter.com/PEq5UUJwzz
وقال غايتجي بعد التصريح الصادم لنورمحمدوف، "أنا رقم واحد، بعد رحيله. داستن بويرير وكونور مكغريغور سيقاتلان يوم 23 يناير/كانون الثاني. والأمر ليس رسمي بعد، لذلك إذا كان ماكغريغور يريد الحصول على الحزام، فأنا هنا. وإن أرادوا منحه لشخص آخر، فليكن ذلك. لكنني مستعد. . أنا مستعد للقتال مرة أخرى. هذه وظيفتي. هذه هي حياتي. أحبها كثيرًا".
وأضاف المقاتل الأمريكي معلقا نزاله مع نورمحمدوف: "علمت أنني لم أكن خائفًا من الخنق. والضربة القاضية أمر سيء لأن هناك عواقب صحية...".
#UFC254 #Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи / #KHABIB NURMAGOMEDOV vs. JUSTIN GAETHJE pic.twitter.com/vWmeZvTEuO— Vasilich (@VasilichK) October 25, 2020
يشار إلى أن نورمحمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.
وتمكن حبيب نور محمدوف من الحفاظ على الحزام الذهبي أمام البطل المؤقت. ويزن الروسي حبيب نور محمدوف 70 كيلوغراما بطول 1.78 متر وفي المقابل يزن جاستن غايتجي 70 كيلوغراما أيضا بطول 1.8 متر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)