بعد اعتزال نورمحمدوف... غايتجي يعلن نفسه المقاتل الأول

أعلن المقاتل الأمريكي جاستن غايتجي، أنه الآن رقم واحد في الوزن الخفيف بعد اعتزال الروسي حبيب نورمحمدوف بطولة القتال النهائي "يو إف سي".

دافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف يوم أمس السبت، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية.

ثم أعلن نورمحمدوف إثر تغلبه على منافسه الاعتزال وذلك تنفيذا لوعد قطعه لوالدته إثر وفاة والده هذا العام.

وقال غايتجي بعد التصريح الصادم لنورمحمدوف، "أنا رقم واحد، بعد رحيله. داستن بويرير وكونور مكغريغور سيقاتلان يوم 23 يناير/كانون الثاني. والأمر ليس رسمي بعد، لذلك إذا كان ماكغريغور يريد الحصول على الحزام، فأنا هنا. وإن أرادوا منحه لشخص آخر، فليكن ذلك. لكنني مستعد. . أنا مستعد للقتال مرة أخرى. هذه وظيفتي. هذه هي حياتي. أحبها كثيرًا".

وأضاف المقاتل الأمريكي معلقا نزاله مع نورمحمدوف: "علمت أنني لم أكن خائفًا من الخنق. والضربة القاضية أمر سيء لأن هناك عواقب صحية...".

يشار إلى أن نورمحمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.

وتمكن حبيب نور محمدوف من الحفاظ على الحزام الذهبي أمام البطل المؤقت. ويزن الروسي حبيب نور محمدوف 70 كيلوغراما بطول 1.78 متر وفي المقابل يزن جاستن غايتجي 70 كيلوغراما أيضا بطول 1.8 متر.