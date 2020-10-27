بيسكوف: بوتين سيلتقي مع نورمحمدوف لكن لم يتم تحديد موعد للقاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجتمع مع بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف، لكن لم يتم تحديد موعد للقاء.

وقال بيسكوف خلال لقاء مع الصحفيين، في إجابة حول دعوة الرئيس الروسي حبيب للقاء في الكرملين، "نعم الرئيس قال إنه يرغب بلقاء حبيب، ولكن عندما يستريح قليلا، وعندما يخف وضع الوباء في البلاد، سيلتقيان".

هذا وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف بفوزه السبت، على الأمريكي جاستن غايتجي ضمن دورة "يو إف سي 254".

ودافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز / يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.