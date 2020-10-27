لحظة وصول بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف إلى روسيا...فيديو

ووصل البطل الروسي برفقة فريقه المرافق إلى مطار ماخاتشكالا، حيث كان باستقباله وزير الرياضة في المنطقة، ماغوميد ماغوميدوف.
بالإضافة لعدد من مسؤولي المنطقة وأصدقاء البطل الروسي.
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Министр по физической культуре и спорта РД Магомед Магомедов встретил в Международном махачкалинском аэропорту действующего чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, два дня назад дагестанец Хабиб Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно выиграв у Джастина Гэтжи. Это его 29-я победа подряд без единого поражения.
ودافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.
وانهار حبيب باكيا وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته، معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز / يوليو الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.
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