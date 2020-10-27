لحظة وصول بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف إلى روسيا...فيديو

نشر الموقع الرسمي لجمهورية داغستان الروسية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مشاهد من لحظة وصول بطل الفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، بعد خوضه لآخر نزالاته، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصل البطل الروسي برفقة فريقه المرافق إلى مطار ماخاتشكالا، حيث كان باستقباله وزير الرياضة في المنطقة، ماغوميد ماغوميدوف.

بالإضافة لعدد من مسؤولي المنطقة وأصدقاء البطل الروسي.

ودافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته، معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز / يوليو الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.