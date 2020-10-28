بلماضي باق مع منتخب الجزائر لغاية مونديال قطر 2022

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن المدرب جمال بلماضي سيبقى على رأس المنتخب الأول لغاية نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد العمل الكبير الذي قام به جمال منذ تعيينه على رأس الخضر خلفا للمدرب السابق رابح ماجر.

وقال زطشي على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة "قمنا بتجديد عقد بلماضي بعد نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة، وهذا لما بعد كأس العالم "FIFA قطر 2022". هو باق معنا لأننا بحاجة إليه خاصة مع العمل الكبير الذي قام به لحد الآن."

كما كشف رئيس الاتحاد الجزائري أن جمال بلماضي، مركز حاليا على تأهيل الجزائر إلى النهائيات العالمية المقبلة، بعدما غاب الخضر عن النسخة الأخيرة روسيا 2018 بعد مشاركتين متتاليتين في 2010 و2014.

كما قام الاتحاد بمراجعة عقد بلماضي وتحسينه من الناحية المادية، وحتى الجانب التنظيمي في المنتخب بما يتناسب مع بطل إفريقيا، بحسب ما نقل الموقع الرسمي لـ"فيفا".

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري توج بطلا لإفريقيا 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي بهدف بغداد بونجاح.

وحافظ المنتخب الجزائري على سلسلة 20 مباراة من دون هزيمة، آخرها المواجهتين الوديتين الأخيرتين أمام نيجيريا (فوز 1-0) وأمام المكسيك (2-2)، ليبقى الهدف القادم لمحاربي الصحراء هو بلوغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 والتألق فيها.

يذكر بأن بلماضي صرح في وقت سابق، عن رغبة بلاده في الفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر ليس بالسهل.

حيث قال بلماضي "علينا أولا التأهل إلى مونديال قطر 2022، الأمور لن تكون سهلة أبدا، وعلينا الصراع من أجل تحقيق التأهل".

وتابع قائلا "في حالة تأهلنا سنلعب من أجل التتويج بالمونديال، سنحاول تقديم كل ما لدينا وأن نؤمن بتحقيق المستحيل".