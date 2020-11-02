كورونا يضرب دفاعات ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج الفحص الذي أجراه الفريق يوم أمس الأحد.

وقال النادي في بيان له: الفحوصات أثبتت إصابة ميليتاو بكورونا، فيما ظهرت نتائج جميع اللاعبين الآخرين وموظفي النادي الذين عملوا بشكل مباشر مع الفريق سلبية.

Real Madrid defender Militao has tested positive for coronavirus — SPORT English (@Sport_EN) November 2, 2020

بذلك تتلقى دفاعات النادي الملكي ضربة قبل لقائه المهم في دوري الأبطال هذا الأسبوع مع إنتر ميلان الإيطالي، حيث يسعى الميرنغي لتحسين صورته بعد الأداء الهزيل الذي ظهر به في البطولة، بتلقيه خسارة أرضه من "شاختيور دونيتسك" الأوكراني، وتعادله مع "بوروسيا مونشنغلادباخ" الألماني.

وكان الفريق الثاني في ريال مدريد، كاستيا قد منع من اللعب في الدرجة الثانية الجولة الماضية، بسبب وجود 3 إصابات بفيروس كورونا في الفريق، الذي يشرف على تدريبه راوول غونزاليس.