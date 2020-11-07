ريال مدريد يعلن رسميا إصابة نجمين في الفريق بفيروس "كورونا"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، عن "إصابة كل من البلجيكي إيدن هازارد، والبرازيلي كاسيميرو لاعبا الفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي الملكي، بياناً رسمياً، يؤكد فيه أن "عينة التحاليل التي خضع لها هازارد وكاسيميرو، أمس الجمعة، جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق، وموظفي النادي، جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس.

وقال بيان الميرنجي، إن "نتيجة التحليل الثاني الذي أجراه الفريق اليوم، أكدت سلبية عينات جميع اللاعبين والجهاز الفني، ماعدا الثنائي هازارد وكاسيميرو".

رسمياً / إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا.#ArabRM — ريال مدريد بالعربي (@ArabRM) November 7, 2020

وبذلك سيغيب الثنائي هازارد وكاسيميرو، عن لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكان نادي ريال مدريد أعلن عن إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج الفحص الذي أجراه الفريق يوم الأحد الماضي. وقال النادي في بيان له: الفحوصات أثبتت إصابة ميليتاو بكورونا، فيما ظهرت نتائج جميع اللاعبين الآخرين وموظفي النادي الذين عملوا بشكل مباشر مع الفريق سلبية.