مونديال قطر 2022... انطلاق المرحلة الثانية المخصصة لأماكن سكن المشجعين

دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم لكرة القدم، ملاك الشقق السكنية إلى تسجيل رغبتهم في تأجيرها ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوار قطر خلال الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2022 وفي فترة منافسات المونديال.

ونشرت اللجنة بموقعها الخاص على الانترنت، دعوتها من أجل تقييم أعداد ومستويات العقارات المحتمل توفرها. وتعد هذه هي المرحلة الثانية من برنامج أماكن الإقامة لبطولة قطر 2022.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد بدأت في وقت سابق من العام الجاري، بهدف ضمان الاستفادة الكاملة من خيارات الإقامة المتاحة في الدولة للبطولة التي ستنطلق منافساتها بعد نحو عامين.

وأعلنت اللجنة العليا عن إتاحة الفرصة لملاك الشقق السكنية، على مدى شهر كامل، لتسجيل الرغبة في تأجيرها عبر تعبئة هذا النموذج في موعد أقصاه السابع من ديسمبر المقبل.

وتلفت اللجنة العليا عناية السادة ملاك الشقق السكنية إلى المعايير التالية:

-إمكانية تسجيل الشقق السكنية بمختلف أحجامها

-يقتصر التسجيل على الشقق السكنية المفروشة بالكامل

-إمكانية تسجيل الشقق السكنية في كافة مناطق الدولة، مع أفضلية لمنطقة اللؤلؤة ومدينة لوسيل

-عدم اشتراط حد أدنى لعدد الشقق السكنية التي يمكن تسجيلها

-اللجنة العليا غير مُلزمة باستئجار الشقق السكنية المسجلة

-تحديد قيمة إيجار الشقق السكنية في مرحلة لاحقة

-تبلغ فترة التأجير إما شهراً واحداً، أو ستة أشهر، أو عاماً كاملاً