"كورونا" تتسبب بتقليص بطولة كرة السلة الأمريكية لـ72 مباراة في الموسم الجديد

توصلت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ورابطة اللاعبين إلى اتفاق مبدئي بشأن تفاصيل الموسم الجديد 2020-2021 الذي ينطلق في 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وصدقت رابطة اللاعبين، في الأسبوع الماضي، على موعد انطلاق الموسم الجديد وتقليص عدد المباريات إلى 72 بسبب أزمة كورونا، وكان كل فريق يلعب عادة 82 مباراة بالدور التمهيدي.

وبعد اجتماع يوم الاثنين، حددت الرابطتان في بيان مشترك سقف الرواتب ليبلغ 109.140 مليون دولار والضرائب 132.627 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الأرقام لم تتغير من الموسم الماضي.

وأضاف البيان: "في المواسم التالية سيرتفع سقف الرواتب ومستوى الضرائب بنسبة 3 في المئة على الأقل و10 في المئة بحد أقصى مقارنة بالموسم السابق". وتبدأ مفاوضات الانتقالات الحرة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد يومين من موعد التعاقدات، بينما تفتح معسكرات التدريب في وقت مبكر في ديسمبر.

ويجب أن يحظى الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي بالدوري، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت رابطة اللاعبين، في وقت سابق، إنها لن تقبل تخفيضاً في الرواتب إلا بنسبة 25% فقط، على أن يكون اعتباراً من 15 مايو/ أيار المقبل.

وذكر موقع "si" الرياضي الأمريكي، أن الطرفين يناقشان ما ينبغي عمله مالياً، حال عدم استئناف منافسات موسم 2019-2020، ما يتضمن احتمالية احتجاز ما يصل إلى 25% من الأجور المتبقية للاعبين لدى الدوري.

واكتمل موسم 2019-2020 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد توقف لأربعة أشهر بسبب الجائحة حيث تجمعت الفرق في مكان واحد بمنتجع ديزني وورلد في أورلاندو.

وحاز لوس أنجلوس على اللقب للمرة 17 معادلا الرقم القياسي بعد تفوقه على ميامي هيت 4-2 في سلسلة النهائي.