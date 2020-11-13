بوليفيا...الشرطة تعتقل رئيس اتحاد كرة القدم خلال مباراة بتصفيات كأس العالم...فيديو

ألقت الشرطة البوليفية القبض على الرئيس المؤقت لاتحاد كرة القدم في البلاد خلال مباراة الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2020 بسبب مزاعم فساد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الشرطة فاجأت بملابس مدنية ماركو رودريغيز، الذي كان يجلس في المدرجات مع اللاعبين غير المشاركين في المباراة باستاد هيراندو سيليس في العاصمة لاباز.

Não bastasse perder pro Equador em La Paz (2-3), a Bolívia viu o presidente da federação local, Marco Rodríguez, ser PRESO em meio ao jogo e levado pela polícia pic.twitter.com/nvWXd0CKjW — Non Sense Football (@NSFootball1) November 12, 2020

وقال جاستون أوريبي المدير التنفيذي للاتحاد البوليفي لمحطة "إيه.تي.بي" التلفزيونية: "الشرطة جاءت بمجموعة خاصة للقبض على ماركو رودريغيز".

وأضاف: "نؤمن بوجود نوايا سيئة، ونؤمن أن الهدف المطلق هو عدم إقامة الانتخابات".

واتهمت بعض الأندية واتحاد اللاعبين المحترفين في بوليفيا رودريغيز بالفساد، بالإضافة إلى عدم امتثاله لحكم محكمة بترك منصبه كرئيس للاتحاد البوليفي.