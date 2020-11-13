جدل بعد حذف بيان إصابة محمد صلاح بـ"كورونا"... ومسؤول يكشف السر

أثار حذف الاتحاد المصري لكرة القدم منشوره على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بشأن إصابة اللاعب الدولي، محمد صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد، بعد دقائق من نشره قلقا بين محبيه.

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة رفض ذكر اسمه لموقع "في الجول" أن سبب حذف المنشور هو "تعجل بعض الأشخاص وإعلانهم إصابة صلاح"، مؤكدا أنه "من المفترض أن يتم إجراء مسحتين قبل الإعلان عن النتيجة في بيان رسمي".

وتابع المصدر أن "محمد صلاح أجرى مسحة ثانية بالفعل قبل وقت قليل، ونحن الآن في انتظار النتيجة بتأكيد إيجابية العينة الأولى، أو تأتي المسحة الثانية سلبية".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "كان من المفترض ألا نعلن عن نتيجة المسحة الأولى في ذلك الوقت".

يشار إلى بيان الاتحاد المصري لكرة القدم المحذوف بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا" متواجد على الحساب الرسمي لمنتخب مصر لكرة القدم.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول ..بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين

ويخضع نجمنا الي مزيدا من الفحوصات خلال الساعات القادمة — Egypt National Football Team (@Pharaohs) November 13, 2020

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في البيان الذي حذفه، اليوم الجمعة، أن "المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكدت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، الذي نشره الاتحاد عبر موقع الرسمي، أن إصابة محمد صلاح تأكدت "رغم أنه لا يعاني من أي أعراض".

وأشار البيان إلى أن نتيجة باقي أعضاء بعثة المنتخب الوطني المصري جاءت سلبية.

وتابع البيان: "خضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول".

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه "بالإضافة إلي عزل محمد صلاح داخل غرفته، أيضا تم عزل كل المخالطين له، ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد إعادة اختبار فيروس كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.

وأكد أن "معامل وزارة الصحة المصرية أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

ووصل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة، مساء الاثنين الماضي، للمشاركة مع منتخب مصر في مباراتي الذهاب والإياب ضد منتخب توجو والمقرر إقامتهما يومي 14 و17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.