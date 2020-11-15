طبيب منتخب مصر: حالة صلاح تحسنت ويخضع لمسحة بعد 5 أيام

قال محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، إن حالة محمد صلاح لاعب المنتخب، ومهاجم نادي ليفربول، تحسنت مقارنة بحالته يوم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أبو العلا أن الأعراض التي ظهرت علي صلاح بسيطة ولا تدعو للقلق، مشيرا إلى أن اللاعب المصري يلقى اهتماما بالغا من جميع المسئولين، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الأحد.

وأوضح أنه تم إحضار الدكتور حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر لفحص صلاح ومتابعة حالته باستمرار، وتقديم العلاج له، أثناء سفر بعثة المنتخب إلى توجو.

وبين طبيب المنتخب أن صلاح سوف يخضع لمسحة طبية جديدة بعد 5 أيام، مؤكدا أنه في حال ظهور نتيجتها سلبية سوف يسافر مرة أخرى إلى إنجلترا.

وكان رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، أعلن يوم الخميس، إصابة صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما جاءت نتيجة مسحته الثانية "إيجابية".

وجاءت إصابة صلاح الذي يخضع حاليا للعزل الصحي في القاهرة بعد التقاط صور له، بدون كمامة أحيانا، بينما كان يرقص وسط عشرات الأشخاص خلال حفل زفاف شقيقه في القاهرة في وقت مبكر هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أمس السبت، قال أبو العلا إن: حضور صلاح حفل زفاف شقيقه ربما ساهم في إصابته بالفيروس، لكنه لا يمكن تأكيد ذلك.