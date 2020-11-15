الاتحاد المصري لكرة القدم: صلاح هو من اتخذ قرار السفر إلى الجونة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، المحترف بفريق ليفربول الإنجليزي، والذي يخضع للعزل الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا، هو صاحب قرار سفره من القاهرة إلى مدينة الجونة بمحافظة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد.

وقال شعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة، في الاتحاد إن صلاح "هو صاحب قرار مغادرة فندق إقامته اليوم، رغبة منه في قضاء فترة العزل الخاصة به بمدينة الجونة"، حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

وأوضح بسطاوي أن صلاح انتقل "إلى الجونة رغبة منه في قضاء فترة العزل الصحي بمكان مفتوح يمنحه القدرة على الاستشفاء سريعًا، وبعيدًا عن الزحمة".

وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، ما تسبب في غيابه عن مباراة الفراعنة أمام توجو، التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وفي تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم، قال محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، إن حالة صلاح تحسنت مقارنة بحالته يوم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، أعلن يوم الخميس، إصابة صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما جاءت نتيجة مسحته الثانية "إيجابية".

وجاءت إصابة صلاح بعد التقاط صور له، بدون كمامة أحيانا، بينما كان يرقص وسط عشرات الأشخاص خلال حفل زفاف شقيقه في القاهرة في وقت مبكر هذا الأسبوع.