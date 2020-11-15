كورونا "يتسلل" إلى الملاعب المصرية... بعد صلاح نجم مصري يدخل قائمة "المصابين"

أحدث خبر إصابة نجم الكرة المصري محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد، صدمة كبيرة لدى عشاق الكرة، لكن المسحات الطبية التي تجريها الأندية المصرية كشفت عن مصاب جديد.

وكشفت المسحات التي أجريت للاعبي فريق الزمالك المصري، بهعدف الكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والفرق، عن إصابة الظهير الأيمن للفريق، حازم إمام، بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، يخضع اللاعب حازم إمام للحجر الصحي في منزله في الفترة الحالية.

ونقلت الصحيفة عن والدة اللاعب أن إمام في حالة مستقرة ويخضع للبرتوكول العلاجي المتبع في البلاد ضد فيروس كورونا.

وتأتي إصابة إمام في ظل الاستعدادات التي يجريها الفريق الأبيض للقاء نادي مصر يوم 21 نوفمبر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وبدوره، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، المحترف بفريق ليفربول الإنجليزي، والذي يخضع للعزل الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا، هو صاحب قرار سفره من القاهرة إلى مدينة الجونة بمحافظة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد.

إصابة حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بفيروس كورونا🦠



ويخضع اللاعب للعزل المنزل في الفترة الحالية😷 pic.twitter.com/z35uQQU4pv — جول مصر (@goaleg) November 15, 2020

وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، ما تسبب في غيابه عن مباراة الفراعنة أمام توجو، التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.