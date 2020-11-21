كلوب يلجأ للاعبين الشباب لمواجهة أزمة الإصابات في ليفربول

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه يأمل في نجاح المدافعين الصاعدين في تعويض الغائبين وسط أزمة إصابات لبطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز حتى نهاية الموسم بعد الخضوع لجراحتين بالركبة ومن المتوقع أن يراهن كلوب على نات فيلبس والصاعد ريس وليامز لمعاونة جويل ماتيب في قلب الدفاع.

وأشار كلوب إلى أنه عاش موقفا مشابها في بروسيا دورتموند عندما اعتمد على نيفين سوبوتيتش وماتس هوملز حين كانا من الناشئين واكتسبا الخبرة في الدفاع وساهما في التتويج بلقب الدوري الألماني في موسمين متتاليين.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري غدا الأحد بأنه "لا يمكن مقارنة المواقف حاليا لكنني أريد الإشارة إلى أنني عندما دربت دورتموند في 2008 كان قلبا الدفاع سوبوتيتش وهوملز هذا الشتاء يبلغان 19 و20 عاما".

وأضاف "اعتمدنا عليهما طيلة الموسم ونملك مواهب هنا أيضا في أعمار 18 و19 و23 عاما بجانب عناصر الخبرة وتوجد فرص للجميع".

وتابع "يوجد لاعبو وسط أيضا يمكنهم القيام بأدوار دفاعية لكن ليس في الوقت الحالي وننتظر عودتهم في الأسابيع المقبلة".

وانتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو إلى قلب الدفاع قبل استبعاده بسبب مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية وأقر المدرب الألماني بأن ليفربول ربما يعزز صفوفه في فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني، بحسب ما نقلت "رويترز".

وواصل "لا أعرف ماذا سيحدث في يناير لأكون صادقا لكننا نبحث عن حلول ونتطلع لفترة الانتقالات بالتأكيد لكن في الوقت الحالي سنتأقلم مع الوضع".