عمر السومة على بعد هدف من تسجيل رقم جديد في الدوري السعودي

وبحسب الحساب الرسمي للأهلي على موقع "تويتر" فقد سجل السومة الهدف رقم 126 في الدوري السعودي، وبات على بعد هدف واحد، ليكون الهداف التاريخي للدوري السعودي منذ نظام الاحتراف موسم 2008/2009.

نجمنا الأسطوري #عمر_السومة يسجل هدفه رقم (126) ويصبح على بعد هدف واحد ليكون الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين 💪💚@omaralsomah pic.twitter.com/2MjZR89M8m — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 29, 2020

وعادل السومة رقم ناصر الشمراني، الذي سجل أهدافه مع الهلال والشباب والاتحاد.

ونال السومة،الذي انتقل للأهلي صيف العام 2014 من القادسية الكويتي جائزة هداف الدوري السعودي في 3 مناسبات، وقاد الفريق للقب الدوري موسم 2015/2016، إلى جانب التتويج بكأس خادم الحرمين، وكأس السوبر وكأس ولي العهد.

كشف السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي عن وضعه في النادي، مثيرا الجدل من جديد حول مستقبله مع الفريق.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية ردا على بقائه داخل الأهلي: "والله حتى الآن لم يظهر أي شيء"، مضيفا: "أشعر بالراحة داخل جدران الأهلي، ولكن توجد ظروف عائلية إن شاء الله أستطيع أن أتخطاها".