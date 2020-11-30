"كسر في الجمجمة"... تفاصيل الحالة الصحية لمهاجم ولفرهامبتون راوول خيمينيس

أصيب المكسيكي راوول خيمينيس، مهاجم نادي ولفرهامبتون، بكسر في الجمجمة، جراء اصطدامه القوي بالمدافع البرازيلي لنادي أرسنال دافيد لويز، في مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال نادي ولفرهامبتون، اليوم الاثنين، إن خيمينيس تعرّض لكسر في الجمجمة بعد الاصطدام، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتلقى خيمينيس الذي كان ينزف في الملعب، علاجا لمدة 10 دقائق، إلا أنه احتاج للأوكسجين قبل أن يخرج في الدقيقة 15 وينقل الى المستشفى.

وأوضح النادي في بيان له أن خيمينيس يشعر بالارتياح بعد خضوعه لعملية مساء أمس في مستشفى بلندن.

وأشار "الذئاب" إلى أن خيمينيس سيظل تحت المراقبة لعدة أيام حتى يتعافى، موضحا أنه التقى شريكته دانييلا.

في المقابل أكمل لويز المباراة التي فاز فيها ولفرهامبتون مضمد الرأس، وذلك قبل أن يخرج في استراحة الشوطين.

وكانت نتائج دراسة أشرف عليها البروفسور ويلي ستيوارت نشرت العام الماضي، أظهرت أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بعدة أمراض عصبية مقارنة بعامة الناس.