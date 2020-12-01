أهداف مباراة شاختار وريال مدريد 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو

جدد فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، انتصاره على ريال مدريد الإسباني بنتيجة (2-0) في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي شاختار، دينتينيو في الدقيقة 57، وسولومون في الدقيقة 82، ليُجدد الفريق الأوكراني انتصاره، بعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (3-2).

دوري الابطال

شاختار 2 - 0 ريال مدريد



أهداف المباراة :



pic.twitter.com/N4kaFtmcPx — مـشـاري 🔔 (@mushari16) December 1, 2020

وبهذا الانتصار يرفع شاختار رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وهو نفس رصيد ريال مدريد من النقاط والذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.