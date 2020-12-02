غياب مدرب ميلان بسبب "كوفيد-19" منحه رؤية جديدة

أقر ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، بأن وظيفته تبدو أسهل أمام شاشات التلفزيون، وقال إنه سيتفهم تعرضه للانتقادات عند عودته من الغياب الإجباري عقب إصابته بكوفيد-19.

وغاب بيولي عن المباريات نحو ثلاثة أسابيع عقب إصابته بفيروس كورونا واضطر لمشاهدة مباريات فريقه أمام التلفزيون، ما منحة رؤية جديدة.

وقال بيولي الذي سيعود إلى مقاعد البدلاء عند استضافة سيلتيك في الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس "كل شيء يبدو أسهل بكثير من التلفزيون. يمكنني أن أتفهم الذين يجدون سهولة في توجيه الانتقادات.

"عبر التلفزيون، تجد بعض الأخطاء من الصعب تقبلها. عندما أكون في الملعب، أكون أكثر إيجابية بينما في المنزل أجد نفسي أكثر توترا".

وفاز ميلان في مباراتين في الدوري الإيطالي في غياب مدربه، ليتقدم بفارق خمس نقاط في الصدارة، وتعادل 1-1 مع ليل في فرنسا بالدوري الأوروبي.

Coach Stefano Pioli is excepted to be back on the Bench for Thursday’s Europa League game against Celtic. (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/EisoLoJx27 — Inside Milan (@_InsideMilan) November 30, 2020

وأضاف المدرب البالغ من العمر 55 عاما "كانت 18 يوما طويلة. افتقدت عملي اليومي ووجودي مع الفريق. أشكر النادي على دعمه لنا وتطوير استخدام التكنولوجيا حتى نتمكن من التواصل. شكرا جزيلا للفريق الذي جعلني أشعر بالفخر.

"عندما أبلغوني بأن نتيجة الاختبار جاءت سلبية، كان من الصعب النوم بسبب السعادة والإثارة".

وأضاف أنه عانى من أعراض طفيفة، وقال إنه كان محظوظا، موضحا "يجب دائما احترام القواعد".