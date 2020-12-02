العراق ينعى نجم كرة قدم سابق آخر هزمه كورونا

لفظ كريم سلمان مدرب نادي الكرخ العراقي، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "أخبار العراق"، عن مصدر رياضي مقرب من النادي، أن سلمان مدافع المنتخب العراقي السابق، توفي نتيجة مضاعفات كورونا، الذي أصيب به قبل نحو أسبوعين.

وتوفي مدرب الكرخ المشارك في البطولة العراقية المحلية عن 55 عاما في أحد مستشفيات العاصمة العراقية، بغداد.

وقالت الهيئة الموقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان لها: نعزي الوسط الرياضي برحيل" سلمان نتيجة مضاعفات كورونا.

وكانت حالة سلمان الصحية تسحنت، إلا أنها شهدت تدهورا خلال الأيام الثلاثة الماضية، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

وبوفاته اليوم، أصبح سلمان رابع لاعب دولي سابق في العراق يتوفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وجراء الإصابة بالوباء، توفي في وقت سابق من هذا العام، ثلاثة لاعبين سابقين آخرين في العراق هم: أحمد راضي، وناظم شاكر وعلي هادي.